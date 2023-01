Perchè Abbott Elementary è stata la serie dell’anno

(Di martedì 3 gennaio 2023)Scissione, e la sua sofisticata inquietudine, The Bear, e il tormento che lo sottende, The White Lotus, che viaggia sui binari dell’insostenibile leggerezza, Euphoria, che tratteggia l’irrequietezza dei giorni d’oggi… Dovendo disquisire sulletvappena trascorso, sarebbe immediata e facile la citazione dei grandi titoli HBO o di qualche chicca degli streamers, ma proprio per questo motivo la produzione seriale del 2022 dovrebbe essere un’altra:. Ossia una sitcom di un network, ciò che negli ultimi anni è diventato (ingiustamente e inesorabilmente) un ossimoro rispetto alla qualità o alla figaggine televisiva. In Italia, ospitata da Disney +, se ne è parlato pochissimo, mentre negli States poco a poco ha trovato plauso generale da ...

Start Magazine

Un'inchiesta nata per l'esposto di Crisanti, a novembre 2020, in cui sostiene in uno studio che i test antigenici dellasono efficaci al 70% e non nel 90% come invece insiste la Regione che ...... visto che la Regione Veneto ha deciso in quel periodo di puntare tutto sui test rapidi, anche per gli operatori sanitari e per le Rsa, contrariamente alle indicazioni dell'Oms e della stessa... Perché Zaia e Crisanti si azzannano sui test Covid Abbott...