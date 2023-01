Per lo Stato italiano Denise Pipitone è ancora viva | ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) Per lo. Piera Maggio ha pubblicato un post su Facebook in cui mostra un documento,quale Per lo. A dirlo è la carta nazionale dei servizi. Infatti, la mamma di, scomparsa il primo settembre 2004 da Mazara Del Vallo, ha pubblicato su Facebook una foto in cui mostra di aver ricevuto il nuovo codice fiscale della figlia scomparsa e dice: “Da una parte tanta amarezza dall’altra loci fa sentire la presenza di nostra figlia… perlomeno con il codice fiscale che era in scadenza.c’è, ...