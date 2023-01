Per la prima volta in 100 anni la Camera statunitense non è riuscita a votare il nuovo speaker al primo turno

(Di martedì 3 gennaio 2023) Martedì, nel corso dellariunione dellarinnovata dopo le elezioni di metà mandato di novembre, per lain 100i deputati non sono riusciti ad eleggere alil, ovvero il presidente della

Il Sole 24 ORE

...senza fissa dimora ricercatoil ferimento della turista israeliana di 24 anni, accoltellata davanti alla biglietteria automatica della stazione di Roma Termini il 31 dicembre, poche oredi ...E' già accaduto in passato equesto motivo è risaputo che lembi del vortice stesso possono ... già entro ladecade di Gennaio 2023 sopra la Siberia . Vedremo se questa tendenza verrà ... Idrogeno verde, stretta di De Nora per la prima gigafactory elettrolitica Fratello Vip 7: l’opinione di Chia sulla venticinquesima puntata Io comunque gli autori del Gf Vip non li capirò MAI. Ma proprio mai, eh, ve lo giuro. Ma in che… Leggi ...TORINO Dare continuità alla striscia di 6 vittorie consecutive - senza subire gol - prima della sosta e svoltare nel 2023. I due nuovi obiettivi della Juventus sono condizionati dal ...