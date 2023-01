Per il 2023 non faccio propositi ma scelgo un criterio | l’onestà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) di Bruno Maggioni Facciamo i buoniper il nuovo anno e pensiamo a che cosa è più importante perché le nostre cose, come persone e come italiani, vadano meglio. Abbiamo tante aree che necessitano interventi e ognuno avrà la sua opinione su cosa è più importante: la giustizia, la giustizia sociale, le tasse, la guerra in Ucraina, il costo del gas e la strategia energetica (ad averne una!), l’immigrazione o anche, per le menti più semplici, l’uso obbligatorio o meno del Pos per i pagamenti. Più che scegliere un argomento, sceglierei un, un principio alla base delle nostre scelte come cittadini votanti. Per risolvere un problema bisogna capirne l’origine e anche se si tratta di qualcosa di esterno su cui non abbiamo controllo, per esempio la guerra in Ucraina, le nostre scelte a riguardo devono basarsi su criteri che portino al bene ...