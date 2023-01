Per Chiara Ferragni la nuova frecciatina di Selvaggia Lucarelli | “Non mi nascondo gli asciugamani sotto il maglione”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 3 gennaio 2023)non resiste e ancora una volta pungeche chissà se questa volta risponderà alla sua. Ricorderete di certo quando laammise che “rubava” qualche cosina dagli hotel, la biancheria, magari un asciugamano, un accappatoio. Dizione che fece sorridere molti ma cheevidenziò come una cosa terribile perché quelle cose cheo altri sono abituati a portate via gravano su una struttura, un albergo che poi deve contare i danni. Insomma, un cattivo esempio, una cosa che non va fatta mai, anche se paghi tantissimo per il soggiorno e l’hotel di lusso non ci perde ma resta un cattivo esempio per tutti. A ...