“Per 11 anni non sono riuscita ad alzarmi dal letto nemmeno per lavarmi” | Dalila Di Lazzaro racconta il suo incidente

Leggi su tpi

(Di martedì 3 gennaio 2023) A distanza di 25l’attrice e scrittriceDiè tornata are, negli studi di “Domenica in”, il drammaticoche ha cambiato per sempre la sua vita. “È stato tanto tempo fa – hato a Mara Venier – e io per 11non mialzata dal, neanche per. Mangiavo stesa”. Fu causato da una buca sul manto stradale di Roma mentre andava in motorino: Diriportò diverse fratture e da quel momento ha iniziato a provare un dolore cronico che non è mai andato via. Per lei è stato difficile accettare la sua condizione, e anche farsi credere dai medici, che all’epoca non capivano i sintomi da lei descritti. “È stato un incubo perché poi i medici non mi ...