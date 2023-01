Pensioni | aumento del 3% per chi si ritira nel 2023 L?Inps adegua coefficiente al calo dell' aspettativa di vita

ilmessaggero.it

Invece, a distanza di 10 anni con una recente nota di aggiornamento i tecnici del ministero dell'Economia hanno rilevato che i requisiti per accedere allenon dovrebbero subire incrementi, ......anche per alcune categorie di dipendenti pubblici e per il personale iscritto al Fondoper ... Questi elementi, che hanno determinato l'o la diminuzione delle retribuzioni imponibili di ... Pensioni, aumento del 3% per chi si ritira nel 2023 L’Inps adegua coefficiente al calo aspettativa di vita La riforma, quella con la R maiuscola, dovrebbe arrivare quest'anno. Il primo incontro tra la ministra del Lavoro Marina Calderone e le parti sociali per tentare di mettere in soffitta o ...La cattiva notizia è che la speranza di vita degli italiani si è accorciata. Quella che rende un po’ meno amara questa pillola, è che le pensioni di chi lascerà ...