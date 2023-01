Pelé | polemica ai funerali | la foto che indigna tutto il mondo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) Gianni Infantino, critiche per il selfie accanto alla salma di Pelè. La morte della leggendaria stella del calcio mondiale Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelè, ha gettato nello sconforto tanti appassionati inil globo. E specialmente i brasiliani che hanno indetto tre giorni di lutto nazionale. Il campione aveva 82 anni e nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate. A dare la trista notizia era stata la figlia. A pochi giorni dalla morte di Pelè il presidente della Fifa Gianni Infantino è stato travolto dalle critiche. Non bastavano le polemiche legate ai recenti campionati mondiali di calcio in Qatar sia per la violazione dei diritti umani in quel paese sia per i casi di corruzione legati alla promozione dell’evento. Lo stesso numero uno dell’organizzazione sportiva era stato interrogato nell’ambito dell’inchiesta per corruzione ...