“Pelé” | la nuova biografia di Cohen | «Volevo raccontare l’uomo | non il calciatore»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il giornalista Stephaneha scritto unache voleva fotografare iluomo e non l’immagine del. Sarà pubblicata domani: è una rivisitazione del dietro le quinte a volte oscuro della carriera della leggenda del calcio recentemente scomparsa. In un’intervista a L’Equipe,spiega: «Ho sempre considerato che c’era una mancanza tra l’immagine che abbiamo di, riassunta in qualche raro video su internet e questa retorica un po’ attesa sul più grande giocatore di tutti i tempi, e quello che era, non solo il. In tutto ciò chepuò aver scritto o fatto scrivere da biografi, o in ciò che è stato detto, in versioni più o meno formalizzate della sua vita, tutto è un po’ annacquato». La ...