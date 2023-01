Pelé | il corteo funebre per le strade di Santos | in strada decine di migliaia di tifosi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) La salma disfila per ledidurante ilche si concluderà con la sepoltura al Memorial Necropole Ecumenica.didiaccompagnano il feretro della leggenda del calcio mondiale per l’ultimo viaggio, dopo una vegliadurata 24 ore nello stadio cittadino “Urbano Caldeira”, per tutti “Vila Belmiro”, a cui il campione ha legato gran parte della sua carriera. Ilè passato davanti alla casa della madre di, Celeste, 100 anni, che non ha partecipato alla cerimonia nell’impianto per le sue condizioni di salute. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.