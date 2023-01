Pelé e l' ultimo omaggio alla madre centenaria | la bara davanti alla casa di Maria Celeste

(Di martedì 3 gennaio 2023)Arantes è sopravvissuta al figlio: ha 100 anni e non era nelle condizioni di partecipare al funerale. In 200mila al ...

RaiNews

Maria Celeste Arantes è sopravvissuta al figlio: ha 100 anni e non era nelle condizioni di partecipare al funerale. In 200mila al ...Non è difficile a questo punto, capire come grande sia l'importanza di questa nuova professione emergente; i parenti del defunto avranno unricordo più piacevole e meno traumatizzante, non vi ... Pelé, i funerali della leggenda brasiliana: la processione per le strade di Santos - Pelé, la diretta dei funerali - Pelé, la diretta dei funerali