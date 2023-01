Pechino | inaccettabili i test Covid sui viaggiatori cinesi

Agenzia ANSA

Questo non ha basi scientifiche e alcune pratiche sono', ha dichiarato la portavoce ...contro i test In riposta, il primo ministro francese Elisabeth Borne ha dichiarato che i ...ha condannato oggi l'imposizione di test Covid da parte di una dozzina di Paesi ai ... Questo non ha basi scientifiche e alcune pratiche sono", ha dichiarato la portavoce del ... Pechino: 'Inaccettabili i test Covid sui viaggiatori provenienti dalla Cina' Ferma condanna per le misure di sicurezza adottate da alcuni paesi – fra cui l’Italia – contro la diffusione del virus dal Paese asiatico ...Pechino condanna l'imposizione di test Covid da parte di una dozzina di nazioni ai viaggiatori provenienti dalla Cina. "Alcuni Paesi hanno messo in atto restrizioni all'ingresso rivolte esclusivamente ...