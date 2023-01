Pechino definisce “inaccettabili” i test sui viaggiatori cinesi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Dopo le restrizioni usate particolarmente per idell’Est Asiatico,ha aspramente condannato l’obbligo diCovid per iprovenienti dalla Cina. Questa misura di prevenzione è stata adottata da diversi Paesi. La Cina ha minacciato “contromisure” invocando il principio di reciprocità. Mao Ning, ministro degli esteri ha commentando dicendo che “Alcuni Paesi hanno messo in atto restrizioni all’ingresso rivolte solo ai. Questo è privo di basi scientifiche e alcune pratiche sono”. Tra i Paesi che impongono il tampone aiin arrivo dalla Cina, oltre a gran parte dell’Asia, anche diverse nazioni europee, tra cui l’Italia, reintroducendo l’obbligo didal ...

Investing.com Italia

... Mao Ning,così le restrizioni all'ingresso introdotte da diversi paesi a tutti coloro che arrivano dalla Repubblica popolare. Si tratta di un cambio di passo retorico di, che ...Nello specifico,ha parlato di pratiche inaccettabili, nonché di assenza di basi ... ma" inaccettabile " il ricorso a " pratiche eccessive " messe in atto da alcuni Stati. Il ... Pechino definisce "irragionevoli" restrizioni per viaggiatori in arrivo ... Secondo l’Ecdc non ci sarebbe alcun pericolo per l’Europa dall’ondata di casi Covid in Cina grazie a livelli di immunità e ...Secondo il Financial Times la Commissione Ue sarebbe pronta a fornire vaccini al Paese di Xi Jinping colpito dall’ondata di Covid. Intanto Pechino definisce “inaccettabili” i tamponi in ingresso solo ...