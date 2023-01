Pd | prosegue consultazione pubblica | oltre 11mila questionari al Nazareno

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "lasu identità, collocazione e proposta politica all'interno del percorso costituente per il nuovo Pd. Sono11.000, ad oggi, i'La Bussola' arrivati al, compilati da singoli militanti o iscritti oppure inviati direttamente dai circoli territoriali dopo confronti in assemblee pubbliche". Si legge in una nota. "Ventidue quesiti sui principali nodi politici su cui la comunità del Partito Democratico si sta pronunciando da settimane, disponibili on line sul sito del Partito e messi a punto con il contributo di Ipsos e della Friedrich Ebert Stiftung (Fes), la Fondazione tedesca vicina alla Spd che segue e arricchisce il dibattito socialdemocratico in diversi paesi europei. Alla fine della ...

La Svolta

Su quest'ultima da segnalare le manovre nell'azionariato in vista del rinnovo del cda nel 2023: il patto ditra le Fondazioni e gli Enti previdenziali riunisce l'8,2%. Fuori dal Ftse ...... tra cui una fase dedicata alladi stakeholder pubblici e privati. La Carta ittica ... Grazie alla Carta -Corazzari - ora c'è una chiara mappatura di tutti i corsi d'acqua, i ... Ultimo'ora: Pd: prosegue consultazione pubblica, oltre 11mila ... Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Prosegue la consultazione pubblica su identità, collocazione e proposta politica all interno del percorso costituente per il nuovo Pd. Sono oltre 11.000, ad oggi, ...Roma, 21 dic. Adnkronos) – "In occasione della sua seduta del 20 dicembre, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica in merito all'applicazione del Regolamento sul diritto d'autore online, di c ...