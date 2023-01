Pd | Benifei | ' primarie non verranno posticipate | Qatergate è vicenda più grande'

La Svolta

Un esempio Raccontano che Brando, capodelegazione dei dem al Parlamento europeo e giovane ...Ugo Sposetti - e scommette sul voto di opinione che la vede favorita alle urne delle. A ...Pd: cresce il sostegno per Bonaccini,e Orlando ancora indecisi Fuochi d'artificio per la fine dell'anno Sì. E non solo per San Silvestro, ma anche in vista del congresso del Partito ... Ultimo'ora: Pd: Benifei, 'primarie non verranno posticipate, Qatergate ... Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Penso che le primarie" dem "non verranno posticipate, siamo davanti a cose un po più grandi delle primarie del Pd". Lo ha detto Brando Benifei, capodelegazione del Pd ...Au revoir, Elly. Il Congresso del Pd si avvicina e le placche tettoniche delle correnti dem iniziano a muoversi intorno ai due volti del derby emiliano-romagnolo per la segreteria: il ...