Pattini d' argento | la recensione | amore e avventura nel kolossal russo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ladid', adattamento molto libero del romanzo che ci trasporta in una San Pietroburgo d'epoca. Il film va in onda stasera su RAI1 in prima visione tv. San Pietroburgo, 1899. Il giovane Matvej ha un vero e proprio talento per il pattinaggio e la sua velocità viene sfruttata a pieno nel lavoro di corriere per una ricca cucina che consegna torte. Peccato che in seguito ad un ritardo non dovuto a colpa sua venga licenziato e si trovi ad affrontare una situazione di povertà, concomitante anche con la malattia del padre, affetto da una grave forma di tubercolosi. Come vi raccontiamo nelladid', il protagonista si imbatte in una banda di rapinatori capeggiata dall'affascinante Alex, che compie piccoli furti in zone affollate sfruttando ...