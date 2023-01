Pattinaggio | la bergamasca Sara Conti con il partner Niccolo Macii conquistano i Campionati Italiani

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nello splendido nuovo impianto di Brunico, si sono svolti nel weekend iassoluti e junior didi figura. Per la nostra città orgogliosa giunge la notizia del primo titolo assoluto conquistato nel settore coppia artistico per ladell’ IcelabcolMacci autori di due programmi ben pattinati e veloci, puliti nelle difficoltà tecniche ed armoniosi nei passaggi coreografici. Abbattono la fatidica asticella dei 200 punti ottenendo 202,75 punti premessa per future ottime prestazioni anche a livello internazionale; argento per dei ritrovati Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini mentre ottima medaglia di bronzo per Lucrezia Beccari e Matteo Guarise che in solo cinque mesi di sodalizio insieme ottengono già il gradino più ...