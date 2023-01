Patrizia Rossetti si ritira dal Grande Fratello VIP 7 | le motivazioni sono legate al covid?

C'è un'uscita inattesa e dolorosa dalla Casa del Grande Fratello Vip . Nel corso della diretta di lunedì 2 gennaio,ha scelto infatti di abbandonare il programma. Alla base del suo ritiro, come lei stessa ha raccontato ad un Alfonso Signorini molto dispiaciuto, un problema di natura fisica che la ...si ritira dal gioco e lascia ufficialmente la casa del Grande Fratello Vip. L'annuncio ufficiale della conduttrice, durante la diretta di lunedì 2 gennaio, che ha confessato di non ...Patrizia Rossetti ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip 7: la conduttrice da 15 giorni avverte dolori per tutto il corpo ...La conduttrice radiofonica lascia la casa di Cinecittà per un disagio: c'entra il Covid che ha avuto Patrizia Rossetti dopo aver ribadito a Wilma Goich ...