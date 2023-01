Patrizia Rossetti abbandona GF Vip | ma i problemi di salute sono l' unico motivo?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 3 gennaio 2023)hato il Grande Fratello Vip durante la puntata di ieri, lunedì 2 gennaio. La donna ha palesato di avere alcunidiche non le consentono di continuare questa avventura in maniera serena e tranquilla. Nello specifico, nell'ultimo periodo ha cominciato ad avere dei forti dolori soprattutto alle articolazioni inferiori, pertanto, ha ritenuto opportuno fare dei controlli medici. Seppur alcune analisi fatte in questi giorni non hanno dato esiti preoccupanti, la donna ha continuato a non stare bene, pertanto, è sorta la necessità di andare via. Alcuni utenti del web, però, stanno sollevando un polverone. C'è, infatti, chi non crede a questa versione dei fatti. L'uscita di scena dia gennaio pare fosse stata già preventivata da tempo. I ...