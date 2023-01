“Parte da noi” | appuntamento con Elly Schlein il 15 gennaio a Calcinate

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Abbiamo deciso di presentare la candidatura diin un luogo simbolico, vicino alle logistiche della bassa bergamasca lontani dai salotti cittadini. In un luogo dove si può vedere il danno enorme che il consumo di suolo sta generando, un luogo simbolo anche della precarietà lavorativa. Siamo dentro sfide ambientali e di precariato che solo la sinistra può affrontare. Connoi vogliamo lottare per un buon ambiente in cui vivere e per un buon lavoro con cui vivere”. Dichiara Carla Rocca che fadel gruppo “da noi” che sostiene. La candidata alla guida del Partito Democratico sarà domenica 15alle 14.30 all’area feste di viale degli Olmi aper incontrare i sostenitori di Bergamo ...

Corriere Romagna

...di ogni conducente volta ad accrescere la consapevolezza dei rischi a cui ciascuno diè esposto ... anche l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti ma è solo unadel problema. Alla guida in ...Cosa dicono gli ex dipendenti Proprio dadi alcune ex dipendenti sono arrivate, nelle scorse ... Alcune dihanno dovuto sobbarcarsi, con non pochi sacrifici, il funzionamento del punto vendita ... “Parte da noi” per Elly Schlein, il comitato forlivese si amplia e si ...