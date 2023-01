Parolo | sms a Inzaghi | ' Sterza a sinistra e scatena Lukaku con Dimarco'

La Gazzetta dello Sport

"Simone sa come affrontare il Napoli. Ha tanti modi per giocarsi questa partita. E ha gli uomini giusti per riuscire a vincere". Conviene ascoltarlo, Marco. Uno che in campo ha corso per Inzaghi per 13.758 minuti, 190 partite, più che sufficienti per capire come il tecnico dell'Inter si approccia a questo tipo di serate. E allora a lui abbiamo ..."Simone sa come affrontare il Napoli. Ha tanti modi per giocarsi questa partita. E ha gli uomini giusti per riuscire a vincere". Conviene ascoltarlo, Marco. Uno che in campo ha corso per Inzaghi per 13.758 minuti, 190 partite, più che sufficienti per capire come il tecnico dell'Inter si approccia a questo tipo di serate. E allora a lui abbiamo ... Parolo, sms a Inzaghi: "Sterza a sinistra e scatena Lukaku. Inter solida" Il fedelissimo del tecnico interista legge la sfida scudetto: "I nerazzurri sanno aspettare e poi ripartire. Dimarco crea sulla fascia" ...