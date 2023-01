Parlate ancora di me Battibecco a distanza tra Costamagna e Lucarelli

ilGiornale.it

Luciano Spalletti ha l'impazienza di un bambino che vuolescartare i doni. Vuole tornare in campo e riprendere il filo del discorso interrotto: 'Le ... Poi sui singoli: 'Midi Lukaku ...Intanto: le diseguaglianze di cuisono più in termini di reddito o di opportunità Le ... successivamente affiancati da grandi complessi di case popolari,oggi versano in condizioni di ... "Parlate ancora di me". Battibecco a distanza tra Costamagna e ...