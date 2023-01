Parla Zaia | «Con Crisanti ho usato parole forti | ma le carte ci davano ragione»

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il governatore del Veneto e lo scontro con il microbiologo: «Parlo con dispiacere di questa vicenda, perché iol’ho coinvolto. A Vo’ Euganeo lui arrivò una settimana dopo. Alla Procura non abbiamo mandato un esposto, ma bancali di materiali»

Tag24

... dove un arrabbiatoal telefono con Roberto Toniolo, direttore di Azienda Zero, braccio operativo sanitario della Regione, di Andrea Crisanti. Frasi che sono parte di un dossier di ...... andata in onda su Rai Tre e riguardanti il governatore leghista Lucae il microbiologo Andrea ... Ci sarebbero altri colloqui e prese di posizione della cui esistenzaproprio il professore, ... Crisanti lascia l'università di Padova ed attazza Luca Zaia Il doge contro il virologo del Pd. La faida sui tamponi rapidi, tra Luca Zaia e Andrea Crisanti, che si trascina avanti dai tempi della pandemia, arriva alla resa dei conti finale. Un'intercettazione ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...