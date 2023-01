Papa Ratzinger | l' ultima misteriosa missione | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) «È un santo. È un uomo di alta vita spirituale. Lo visito spesso e vengo edificato dal suo sguardo trasparente. Vive in contemplazione... Ammiro la sua lucidità. È un grande uomo». Così due settimane fa, prima del peggioramento della salute delemerito, Francesco, in una intervista, parlava del predecessore. In effetti il temperamento mite e la bontà di Josephfacevano pensare a quell'«infanzia evangelica» che caratterizza tanti santi. Come pure l'umiltà che lo ha indotto addirittura alla rinuncia del 2013. Ma il suo amore per la verità - cercata, compresa e difesa con straordinaria intelligenza fino alla fine ha fatto di lui - come diceBergoglio - anche «un grande uomo», stimato dal mondo laico. I 95 annidi Josephcontengono molte vite ed è impossibile, in un articolo, spiegarne il ...