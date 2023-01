Papa Ratzinger | intervista al cardinale Stanislaw Dziwisz | «Giovanni Paolo II gli disse di non lasciare il Sant' Uffizio»

Sono circa 25 mila i fedeli che questa mattina, fino alle 12, hanno reso omaggio alemerito Benedetto XVI, la cui salma è esposta per il secondo giorno all'interno della Basilica di San Pietro. I dati, diffusi dalla Gendarmeria Vaticana, sono in linea con quelli di ieri quando, ..., folla di fedeli a San Pietro per l'ultimo abbraccio, fedeli in coda di prima mattina per l'ultimo saluto a San Pietro Il piano di Atac Per favorire l'afflusso di fedeli in ...Anche questa mattina centinaia di fedeli si sono messi in fila all'esterno della basilica di San Pietro per prendere omaggio al papa emerito Joseph Ratzinger. Nella Basilica Vaticana, stamani è ...Nel febbraio 2003, l'allora cardinale vide dal mare tutte le attività dello scalo. Il ricordo di Monsignor Molinari ...