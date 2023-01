“Papa Ratzinger ha lottato e resistito bene al diavolo” | il racconto del Cardinale Angelo Scola

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Per me era un amico, ma anche un padre”, dice ildi Milano,, parlando didetto XVI, che aveva conosciuto nel 1971. “Tutti gli incontri con lui avevano un carattere comune: si imparava sempre qualcosa di nuovo”, racconta in un’intervista a Repubblica l’Arcivescovo, tre giorno dopo la scomparsa del Santo Padre. Il suo giudizio storico suè chiaro: “È stato decisivo per due ragioni. Anzitutto la testimonianza di umiltà di questo cattolico bavarese che, il giorno della sua elezione, si definì ‘umile servitore della vigna‘. In secondo luogo sviluppò un magistero in continuità con la sua teologia sempre radicato nella Sacra Scrittura e nella storia. È questo metodo che, spero, continuerà ad essere usato per affrontare i problemi che la Chiesa ha ...

