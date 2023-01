Paola Caruso in ospedale | crollo fisico | ' La disgrazia di mio figlio è un trauma troppo grande'

Liberoquotidiano.it

si trova attualmente ricoverata in ospedale . A dare la notizia è stata la stessa soubrette tra le Instagram stories spiegando di essere crollata a causa della ' disgrazia ' capitata a ...Non è un momento facile per, che ha fatto sapere ai suoi follower di essere in ospedale. La ex Bonas di Avanti un altro avrebbe avuto un crollo fisico ed emotivo per via dei problemi di salute di suo figlio Michele. Paola Caruso in ospedale, "non mi sono più ripresa": il dramma privato La showgirl rompe il silenzio dopo la disgrazia capitata al figlio: "Non mi sono più ripresa" Nei giorni scorsi Paola Caruso una nota showgirl e ...Paola Caruso è stata ricoverata. Lo comunica con una Instagram story in cui fa sapere che i motivi del suo malessere sarebbero legati alla malattia ...