Palermo | ritiro a Roma dopo le vacanze Corini | “Stiamo diventando una famiglia”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Non è iniziato nel migliore dei modi ildi, all’Acqua Acetosa, per il, che ha subito dovuto fare i conti con delle positività al Covid-19. “Un paio di giocatori sono risultati positivi, li aspettiamo presto – ha detto il tecnico Eugenio– Ho voluto fortemente questoper ritrovarciuna settimana di vacanza. Il centro di preparazione Olimpica del Coni è il posto giusto per preparare al meglio la trasferta di Perugia, siamo nel luogo giusto“.ha poi aggiunto: “Nella prima parte di stagione abbiamo incontrato tante difficoltà, ma le abbiamo superate insieme e il gruppo è sempre più unito. Vogliamo fare bene in vista del girone di ritorno.un grande ...

Il Palermo FC comunica che oggi 3 gennaio, prima dell'inizio delle attività del ritiro a Roma, sono state riscontrate due positività al Covid - 19 all'interno del Gruppo Squadra. I due calciatori sono ...