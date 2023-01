Globalist.it

"Oggi ildi benzina costa agli italiani almeno 10 euro in più. Quei soldi servono a ...lo sconto alle squadre di serie A." Lo afferma il responsabile economia di Sinistra Italiana Giovanni...... presso il 'Grand Hotel de Milan', sua dimora, Via Manzoni, venne ricoperta didai milanesi, ... è successo che un taxi si sia schiantato a causa del pavé, incentro a Milano. Un massello ... Paglia (Si): “Il pieno costa 10 euro in più per finanziare 12 condoni e la flat tax dei ricchi” Si torna a combattere! Scopriamo cosa accadrà in ONE PIECE 1046, episodio in uscita al termine delle vacanze natalizie.SERIE D - Niente da fare per i ragazzi di Mosconi L'ultima trasferta dell'anno lascia l'amaro in bocca al Fano, che deve arrendersi in casa del Chieti, dove i locali vincono all'inglese, grazie ad un ...