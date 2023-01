Padre Georg vuota il sacco su Ratzinger | ecco quando il Demonio gli fece visita

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) La chiave per aprire i misteri di un Pontificato di persecuzione e di resistenza l'ha fornita ieri la persona che più di tutti è stata accanto a Benedetto XVI regnante e a Benedetto XVI non più sulla cattedra, ma dal 1° marzo 2013 disceso giù nelle profondità del silenzio dove Cristo stette tre giorni e ora l'ha accolto da amico nella loro casa comune. L'arcivescovoGänswein, 66 anni, segretario prima del cardinale e poi del Papa fino alla morte il 31 dicembre scorso, ha rivelato il nome di un protagonista reale e non metaforico della vicenda del penultimo papato: il diavolo, satana, l'angelo decaduto! È costui ad aver capeggiato la feroce guerra contro Josepheletto Vescovo di Roma, e individuato come nemico da abbattere, ridicolizzare, privare della sua vocazione e della sua invincibile letizia. Il diavolo, senz' altro. Di sicuro, ...