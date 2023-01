Padova | i supermercati Alì finanziano il movimento antiabortista | scoppia la bufera sul web

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) «Antiabortisti? BoiccotAlí anche tu!». Inizia così il lungo messaggio di Non Una di Meno di, che su Facebook ha denunciato i finanziamenti da parte deiAlì al. «In una decina diveneti della catena Alì – viene spiegato nel post –, per ogni 10 euro di spesa viene consegnato un gettone che consente di donare una parte di ricavato ad una delle associazioni sostenute dall’azienda. La donazione non è diretta, non chiedono dei soldi, ma avviene semplicemente inserendo il gettone nella buca di una delle cassette, una per associazione, che si trovano all’uscita dopo le casse». Quali sono le associazioni che “sostiene” l’azienda? «La prima cassetta, quindi quella che ha maggiori probabilità di essere riempita, è quella ...