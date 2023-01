Pacco a sorpresa a Napoli | compra pastori online per il presepe e riceve 10 kg di marijuana

Fanpage.it

A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, un uomo ha acquistato sul web alcuni pastori per il proprio presepe ma a casa è arrivato un pacco con una strana sorpresa: 10 chili di marijuana. Impaurito, ha subito chiamato i carabinieri proclamando, ovviamente, la sua estraneità ai fatti. La droga è stata sequestrata e sono scattate le indagini.