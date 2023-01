Corriere dello Sport

ha un contratto fino al 2026, lo ha rinnovato nella scorsa estate mentre si trovava in ritiro con la squadra. Aspetta la decisione, non fa pressioni. C'è un vincolo di riconoscenza, perché ...Il Leicester vuolePer sostituire Tielemans, il Leicester ha presentato un'da 25 milioni di euro per Azzedine, centrocampista marocchino dell'Angers che piace anche al Napoli. ... Ounahi e l’offerta del Napoli A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira ...Il Corriere dello Sport parla dell’interessamento del Napoli per Azzedine Ounahi, 22enne centrocampista dell’Angers ... Le Foxes avrebbero anche offerto 20 milioni di euro. Il Napoli però punta ad ...