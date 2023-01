OSS EUROBET | Serie A | Milan | Lazio e Juve favorite nel primo turno post Mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Roma 3 gennaio 2023) - Roma 3 gennaio 2023 - Dopo la sosta forzata per i Mondiali in Qatar, riparte domani lo spettacolo dellaA con la sedicesima giornata di campionato. Si comincia alle 12:30 con ilimpegnato nella trasferta contro la Salernitana. I rossoneri, secondi in classifica a otto lunghezze dal Napoli capolista, hanno ottenuto sei successi nelle ultime otto partite, mentre i granata nelle ultime sei gare casalinghe hanno subito una sola sconfitta. Secondo i dati analizzati dall'Osservatorio(www..it) il 91% degli appassionati si aspetta una vittoria degli uomini di Pioli. Solo il 5% ritiene che saranno i padroni di casa a trionfare, mentre il restante 4% pronostica un pareggio. I risultati esatti più giocati sono l'1-2, lo 0-2 e l'1-3. L'attaccanteista Giroud ...