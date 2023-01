Ospedale Ruggi | il nuovo anno inizia con un parto trigemino

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 2023 debutta al, con un evento straordinario! Una donna pakistana ha dato alla luce tre gemelli, il primodel, avvenuto in modo spontaneo, alla 34sima settimana di gravidanza. I neonati, due maschi ed una femmina, sono in buone condizioni di salute ed attualmente sono seguiti dalla dottoressa Graziella Corbo, responsabile del Redi Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno. La neo mamma invece, durante la gestazione, è stata presa a carico dall’Ambulatorio di Gravidanza a Rischio, ed il, avvenuto naturalmente, è stato portato a termine dal dottore Mario Polichetti, responsabile del Redi ...

