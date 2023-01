Agenzia ANSA

in netto aumento a 1.843 dollari l'oncia, aida sei mesi. Le quotazioni sono in aumento dell'1,5%, con gli operatori pronti a scommettere su un rallentamento del rialzo dei tassi da parte ...... il greggio WTI rimbalza verso la resistenza, l'è in pausa sulla resistenza, i titoli azionari ...5%, secondo i dati di BTC.com , non riuscendo così a siglare nuovistorici. I dati sulla ... Oro ai massimi da sei mesi, a 1.843 dollari l'oncia - Ultima Ora Boom di arrivi e presenze a Santarcangelo nel 2022. Per la sindaca Alice Parma "anche Natale e Capodanno hanno confermato il trend" ...Oro in netto aumento a 1.843 dollari l'oncia, ai massimi da sei mesi. Le quotazioni sono in aumento dell'1,5%, con gli operatori pronti a scommettere su un rallentamento del rialzo dei tassi da parte ...