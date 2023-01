Orbita | “Diafanie materia e luce” | la stagione di danza 2023

Leggi su lopinionista

(Di martedì 3 gennaio 2023) ROMA – Realizzata dal Centro Nazionale di Produzione dellaSpellbound, nasce finalmente a Roma la primaorganica dedicata allacontemporanea: dal 10 gennaio al 17 maggioal Teatro Palladium e al Teatro Biblioteca Quarticciolo,presenta le creazioni più significative dei grandi e riconosciuti autori italiani come Virgilio Sieni, AbbonBertoni, Roberto Castello, Michelanti, Michele Di Stefano e Mauro Astolfi al fianco di incursioni alla scoperta dei nuovi protagonisti dellacontemporanea internazionale come Bassam Abou Diab dal Libano, Masoumeh Jalalieh dall’Iran, Michael Getman da Israele e Caroline Shaw con Vanessa Goodman dal Canada, che presentano i loro lavori per la prima ...