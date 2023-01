Operaio 22enne muore in cantiere stradale nel Sassarese

Ufficio Stampa Basilicata

Ma dopo poche ore dal ricovero, l'è morto. . 3 gennaio 2023Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, ilstava lavorando alla manutenzione ... I colleghi hanno subito chiamato il 118 e l'è stato portato in ambulanza al Pronto soccorso ... Grave un operaio vittima di un incidente sul lavoro a San Nicola di ... Non ce l'ha fatta l'operaio di 22 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere sulla strada Buddi Buddi, nel Sassarese.Un operaio di 22 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata in un cantiere stradale sulla provinciale "Buddi Buddi", nel Sassarese. (ANSA) ...