(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - È ripreso questa mattina l'afflusso dei fedeli che si sono recati nella Basilica di San Pietro per renderealla salma di Benedetto XVI. Secondo la Gendarmeria Vaticana, circa 25 mila persone hanno già resoal Papa emerito prima delle ore 12 di oggi. Ieri sono stati in 65.000 a sfilare davanti al'altare della Cattedra dove è stata collocata la salma, vestita con i paramenti sacri. Una cifra scrive oggi il Sir, che "non stupisce chi ha seguito tutto il pontificato di Benedetto XVI e gli ultimi appuntamenti pubblici che hanno fatto seguito alla rinuncia, sempre seguiti da una folla via via crescente che si è stretta affettuosamente intorno al successore di Pietro prima della fine effettiva del pontificato, col ritiro a Castelgandolfo e la scelta di vivere nel Monastero Mater Ecclesiae per sostenere in silenzio e “nascosto al ...

AGI - Agenzia Italia

Leggi anche L'abbraccio dei fedeli a Ratzinger, l'e il lungo addio al Papa Emerito in ... l'interpretazione della " Humanae Vitae " di Paolo VI con il noappello per la pillola. Diceva ...... diventando così il primo nuovodel 2023 sul servizio in abbonamento. I fan delle console next - gen di Microsoft (trovate Xbox Series X su Amazon ,costi aggiuntivi) possono dunque ... Omaggio senza sosta a Ratzinger, in mattinata il saluto di 25mila fedeli Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Prosegue la 'processione' per salutare il Papa emerito. Intenso già da questa mattina l'afflusso di persone nella Basilica dove ieri hanno sfilato in 65mila. Intanto si lavora all’allestimento del pal ...