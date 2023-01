Oggi 3 gennaio | Santissimo Nome di Gesù | Il Sole che spazza via l’oscurità

(Di martedì 3 gennaio 2023) Invocare ildiè una sorta di “bomba atomica” spirituale capace di convertire in profondità il nostro cuore. Si tratta di una devozione molto antica cara a grandissimi santi che diventerà un simbolo molto diffuso grazie a un eccezionale predicatore come San Bernardino da Siena, che lo disegnerà personalmente e propagherà il L'articolodiIlcheviaproviene da La Luce di Maria.

