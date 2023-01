Nuovo governo israeliano alla Spianata delle Moschee | palestinesi su tutte le furie

Player.it

Facciamo appello al- ha aggiunto il Presidente Fortunato - che tanta sensibilità e attenzione ha mostrato verso le istanze del made in Italy, affinché ci aiuti a superare questa ...... ex sindaco di Ascoli Piceno, di Fratelli d'Italia, ilCommissario alla ricostruzione post ... Ricostruzione post - sisma, Verini (Pd): sostituire Legnini grave errore 'Ilnon ha voluto ... Il nuovo Governo sta per tassarci di nuovo | Attenti al portafoglio ... Il 6 dicembre è stato l’ultimo giorno per gli armatori italiani per presentare la richiesta di ammissione a ingenti finanziamenti, del valore complessivo di 500 milioni di euro, per assicurare miglior ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il governo della destra ha regalato agli italiani un nuovo anno all'insegna dei rincari che metteranno ancora più in difficoltà le famiglie già duramente ...