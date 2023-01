Nuovo d s Juve | idea Massara | lo sponsor è Allegri

(Di martedì 3 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Al momento non è una priorità, ma presto lo diventerà. La Juventus che verrà potrebbe cambiare ancora pelle a livello dirigenziale: finora la rivoluzione ha riguardato i vertici societari lasciando ...A monopolizzare queste prime ore delanno però, sono principalmente le notizie che arrivano ... il giovane Vincenzo Della Pietra, classe 2002 che arriva dallaStabia. Giovane ma con molta ... Juve con la difesa brasiliana a Cremona. A destra nome nuovo per Allegri Tra i candidati, il braccio destro di Maldini al Milan è particolarmente caro al tecnico di cui è stato compagno di squadra al Pescara, con un simpatico intreccio tra i preferiti di Galeone ...Altri sostenevano che, senza Vlahovic, non sarebbe arrivata la qualificazione alla Champions 2022/23: un danno da almeno 50 milioni. È probabile, ma nel calcio - più ancora che nella gestione di quals ...