Today.it

Acer Predator X45 e X27U: ida gioco Oltre ai portatili, Acer ha tolto il velo anche a dueda gaming con pannello OLED e risoluzione elevata. Il primo è il Predator X45 , ...Complessivamente, è previsto il lancio di oltre 170laptop per videogiocatori e creator, che ... I giocatori potranno godersi l'esperienza di gaming con supporto fino a tre, 4K a 60fps, ... Nuovi Monitor Samsung 2023: enormi e ad altissima risoluzione I nuovi dispositivi Nitro e Predator sono rivolti ai giocatori che non accettano compromessi. Fra le novità non solo notebook, ma anche due nuovi monitor con pannelli OLED velocissimi ...Acer annuncia nuovi potentissimi laptop Nitro al CES 2023, pensati per i giocatori che non vogliono rinunciare alla potenza e allo stile ...