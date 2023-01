Nuova variante Kraken negli Usa | epidemiologo Feigl - Ding | ' Evade la protezione immunitaria e raddoppia i casi in una settimana'

ilmessaggero.it

C'è unaCovid , si chiama Kraken , è emersa negli Stati Uniti ed è molto contagiosa: fa raddoppiare i casi in 7 giorni. Lamutazione, Xbb1.5 ( Xbb è laGryphon da cui questa ...La stessacon motore singolo può essere associata a un accumulatore da 100 kWh, che ... utilizzata anche dallaSmart #1, e può contare su un avanzato sistema di assistenza alla guida ... Nuova variante Kraken negli Usa, epidemiologo Feigl-Ding: «Evade la protezione immunitaria e raddoppia i casi La nuova sottovariante Covid Xbb1.5, detta anche Gryphon, potrebbe “destare preoccupazione nel 2023” anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti “è raddoppiato in una settimana”. A l ...Sono 5 i decessi mentre i ricoveri nei reparti ordinari salgono a +15 (187); più due ingressi anche nelle terapie intensive (12) ...