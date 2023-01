Numerosi militari russi morti in attacco ucraino Invasione

Noi Notizie

Cioè la possibilità di ritirare iturchi dalla Siria, anche se, ha aggiunto il ministro ... Davanti al fatto compiuto della riconciliazione di ormaipaesi arabi con Assad, Washington ..., a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti, ieri mattina, a Marino, ...è stato trasportato in codice rosso all'ospedale dei Castelli di Ariccia a causa dei... Numerosi militari russi morti in attacco ucraino Secondo Zelensky la Russia starebbe puntando allo sfiancamento delle difese di Kiev ma anche dei cittadini ucraini. Ma dobbiamo e faremo di tutto perché questo obiettivo dei terroristi fallisca, come ...I russi parlano di 73 morti, secondo gli ucraini sono circa 750 i militari russi deceduti nell’attacco alla base degli invasori. Missili su vaste zone del territorio in Ucraina, usati droni di fabbric ...