Non solo carburante e autostrade | nel 2023 più cari anche metro e bus | “Una stangata da 2 400 euro a famiglia”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sarà di circa 2.400la “” per le famiglie italiane per i rinnelcalcolata dalle associazioni di consumatori: dopo l’aumento del costo delper effetto del mancato rinnovo del taglio alle accise in Manovra e quello dei pedaggi autostradali, lievitanoi prezzi del trasporto pubblico locale, comepolitane e autobus. Secondo quanto evidenzia Assoutenti, a Napoli il biglietto è già salito da qualche mese da 1a 1,20, mentre Milano si prepara dal 9 gennaio a vedere aumentare il ticket singolo di 20 centesimi, arrivando a costare 2,20. Balzo in avanti del 33% per il tagliando corsa unica di Roma, che passerà da agostodagli attuali 1,50 ...

la Repubblica

perché in gioco c'è un business turistico da 6,6 miliardi di euro l'anno e più di 30mila imprese, ma perché il dossier rientra nella legge sulla concorrenza che è un pilastro del Pnrr. Le ...Signorini cerca di convincerla: 'Scendere da questo treno in questo momento è un peccato,lo dicoper noi, io ti volevo proporre di prenderti una settimana di tempo, ma sete la senti ... Non solo dolcetti: cosa mettere nella calza della Befana Mancava solo più quella del pesce rosso di renziana memoria e indimenticati sfottò. Nella pletora di slide approntate per la conferenza stampa di inizio d’anno del governatore Alberto Cirio e dei suoi ...non certo un endorsement, quanto un modo per criticare entrambi. «Ha ragione Fontana quando indica che quanto Moratti continua a dichiarare è paradossale — ha detto Majorino —. Due anni di giunta e ...