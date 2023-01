Non si fermato all’Alt | scatta l’inseguimento | due uomini in fuga | un arresto

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, personale della Volante del Commissariato di P.S. di Telese Terme, in linea con gli indirizzi operativi emanati dal Questore della Provincia di Benevento, ha condotto, nel primo pomeriggio di ieri 2 gennaio 2023, nella zona di competenza, uno specifico servizio finalizzato a contrastare e prevenire i reati predatori e le trasferte di gruppi malavitosi dediti, in particolare, a furti in danno di private abitazioni, esercizi commerciali ed attività produttive. Il costante pattugliamento delle strade che collegano la Valle Telesina con il capoluogo e con le limitrofe province e il monitoraggio degli autoveicoli in transito da parte del personale delle “Volanti” ha consentito di intimare l’Alt polizia ad un’autovettura Audi A4, con a bordo tre persone, viaggiante sulla strada statale “Fondo Valle ...

