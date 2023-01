“Non lasciamo la regione Lazio alle destre” L’appello

Il Cittadino

una finestrella aperta "No, perchévedo nessuna possibilità ora. Anche perché a gennaio torna Gini e abbiamo già Cristante, Matic, Bove, Tahirovic, Camara". Solbakken, un colpo ...Quelli che cialle spalle sono stati anni difficili e per molti profondamente ingiusti.permetteremo che il divario tra le persone diventi più profondo, ma ci impegneremo per colmarlo". MELEGNANO «Abbiamo troppi “clienti speciali”, non lasciamo la ... In tanti hanno incontrato e frequentato Joseph Ratziger nel suo lungo cammino ecclesiale e molti sono coloro che lo hanno studiato passo a passo nella sua prolifica produzione teologica. Tra chi ha ce ...Chiara Ferragni è una nota imprenditrice digitale conosciuta e amata in tutto il mondo. Sui social la moglie di Fedez ha davvero milioni di follower che la seguono sempre con tanto affetto e con costa ...