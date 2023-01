“Non fare il terrone!” L' accusa sui fondi per il Sud scatena il caos in studio

Corriere del Mezzogiorno

La squadra è consapevole chepuò permettersi gli errori della prima fase, e anche mentalmente abbiamo lavorato. Siamo consapevoli, c'è poco dacome discorsi, vogliamo concentrarci sul campo'.Se vuoi davverol'attore devi studiare etanti provini. All'inizio della mia carriera ho avuto la grande fortuna diessere solo, ero in compagnia degli amici 'I gatti di vicolo miracoli'... «Non fare il terrone», Brambilla attacca Bianchi sui fondi per il Sud La cosiddetta pillola del giorno dopo non interrompe la gravidanza. A chiarirlo è la FDA americana che ne ha modificato il bugiardino ...Cristiano Ronaldo è in Arabia Saudita, ma non per predicare nel deserto. Anzi, si aspetta che il suo arrivo a Riad, con la maglia dell'Al-Nassr, possa essere di stimolo, spinga ...