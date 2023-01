“Non ce la faccio | ti penso sempre” | Donnamaria piange nel letto di Antonella Fiordelisi | cosa è successo dopo la diretta del GF Vip

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nonostante tra Edoardoci sia stata una pubblica chiusura, i due concorrenti del Grande Fratello Vip non riescono a stare lontani e, propriola, un risvolto inaspettato ha riaperto i giochi. “Non ce la, ti”,neldi“Per me quando una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il Fatto Quotidiano

...4 miliardi Anche qui ci vuole un po' di intelligenza e onestà intellettuale : fare il perfettino o il moralista è una cosa, matutte le disonestà sono uguali.un esempio: sull'autobus la ...Buonaiutoha avuto molto spazio da titolare, ma è sempre stato a disposizione ed è nella mia piena considerazione, come gli altri giocatori. Poi ognuno fa le proprie scelte, io leper il ... Per il 2023 non faccio propositi ma scelgo un criterio: l’onestà window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-870e14f6-e0f6-99f1-9328-248026df62 ...Se chiedi la ricevuta o dici che tu paghi le tasse, sei guardato con sospetto perché sei quello che vuole fare il "perfettino"... (dal blog Sostenitore) ...